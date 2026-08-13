Preço de AppLovin xStock hoje

O preço ao vivo de AppLovin xStock (APPX) hoje é $ 305.72, com uma variação de 6.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APPX para USD é de $ 305.72 por APPX.

AppLovin xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 325,339, com um fornecimento em circulação de 1.06K APPX. Nas últimas 24 horas, APPX foi negociado entre $ 304.43 (mínimo) e $ 319.36 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 744.68, enquanto a mínima histórica foi de $ 304.43.

No desempenho de curto prazo, APPX movimentou-se +0.00% na última hora e -12.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 931.92.

Informações de mercado de AppLovin xStock (APPX)

Capitalização de mercado $ 325.34K$ 325.34K $ 325.34K Volume (24h) $ 931.92$ 931.92 $ 931.92 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 60.26M$ 60.26M $ 60.26M Fornecimento Circulante 1.06K 1.06K 1.06K Fornecimento total 197,122.7793214158 197,122.7793214158 197,122.7793214158

A capitalização de mercado atual de AppLovin xStock é $ 325.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 931.92. A oferta em circulação de APPX é 1.06K, com um fornecimento total de 197122.7793214158. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 60.26M.