Preço de APO hoje

O preço ao vivo de APO (APO) hoje é $ 0.147523, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APO para USD é de $ 0.147523 por APO.

APO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 144,638, com um fornecimento em circulação de 980.44K APO. Nas últimas 24 horas, APO foi negociado entre $ 0.146087 (mínimo) e $ 0.149026 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.222348, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.068552.

No desempenho de curto prazo, APO movimentou-se -0.51% na última hora e +5.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de APO (APO)

Capitalização de mercado $ 144.64K$ 144.64K $ 144.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.50M$ 29.50M $ 29.50M Fornecimento Circulante 980.44K 980.44K 980.44K Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

