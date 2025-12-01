Preço de Anzens USDA hoje

O preço ao vivo de Anzens USDA (USDA) hoje é $ 1.01, com uma variação de 2.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDA para USD é de $ 1.01 por USDA.

Anzens USDA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,182,532, com um fornecimento em circulação de 10.08M USDA. Nas últimas 24 horas, USDA foi negociado entre $ 0.994379 (mínimo) e $ 1.052 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.85, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.529751.

No desempenho de curto prazo, USDA movimentou-se +0.07% na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Anzens USDA (USDA)

Capitalização de mercado $ 10.18M$ 10.18M $ 10.18M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.18M$ 10.18M $ 10.18M Fornecimento Circulante 10.08M 10.08M 10.08M Fornecimento total 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

