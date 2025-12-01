Preço de Anzen Staked USDz hoje

O preço ao vivo de Anzen Staked USDz (SUSDZ) hoje é $ 1.2, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUSDZ para USD é de $ 1.2 por SUSDZ.

Anzen Staked USDz ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,653,412, com um fornecimento em circulação de 2.20M SUSDZ. Nas últimas 24 horas, SUSDZ foi negociado entre $ 1.2 (mínimo) e $ 1.2 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.898102.

No desempenho de curto prazo, SUSDZ movimentou-se -- na última hora e +0.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Capitalização de mercado $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Fornecimento Circulante 2.20M 2.20M 2.20M Fornecimento total 2,202,166.313058936 2,202,166.313058936 2,202,166.313058936

