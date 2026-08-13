Preço de AntiHunter hoje

O preço ao vivo de AntiHunter (ANTIHUNTER) hoje é $ 0, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANTIHUNTER para USD é de $ 0 por ANTIHUNTER.

AntiHunter ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,589, com um fornecimento em circulação de 100.00B ANTIHUNTER. Nas últimas 24 horas, ANTIHUNTER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANTIHUNTER movimentou-se -0.00% na última hora e -1.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AntiHunter (ANTIHUNTER)

Capitalização de mercado $ 57.59K$ 57.59K $ 57.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 57.59K$ 57.59K $ 57.59K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AntiHunter é $ 57.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANTIHUNTER é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.59K.