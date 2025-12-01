Preço de Anthropic PreStocks hoje

O preço ao vivo de Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) hoje é $ 234.3, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANTHROPIC para USD é de $ 234.3 por ANTHROPIC.

Anthropic PreStocks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,165,928, com um fornecimento em circulação de 4.98K ANTHROPIC. Nas últimas 24 horas, ANTHROPIC foi negociado entre $ 231.96 (mínimo) e $ 235.32 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 235.36, enquanto a mínima histórica foi de $ 124.62.

No desempenho de curto prazo, ANTHROPIC movimentou-se -0.14% na última hora e +7.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Capitalização de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Fornecimento Circulante 4.98K 4.98K 4.98K Fornecimento total 4,979.981726375 4,979.981726375 4,979.981726375

