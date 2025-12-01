Preço de ANT COLONY hoje

O preço ao vivo de ANT COLONY (ANTS) hoje é --, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANTS para USD é de -- por ANTS.

ANT COLONY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,360.11, com um fornecimento em circulação de 999.10M ANTS. Nas últimas 24 horas, ANTS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0019544, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANTS movimentou-se -- na última hora e +4.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ANT COLONY (ANTS)

Capitalização de mercado $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Fornecimento Circulante 999.10M 999.10M 999.10M Fornecimento total 999,096,242.469038 999,096,242.469038 999,096,242.469038

A capitalização de mercado atual de ANT COLONY é $ 9.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANTS é 999.10M, com um fornecimento total de 999096242.469038. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.36K.