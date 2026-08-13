Preço de Ansemius Bulleus hoje

O preço ao vivo de Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) hoje é $ 0, com uma variação de 28.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANSEMIUS para USD é de $ 0 por ANSEMIUS.

Ansemius Bulleus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,858.1, com um fornecimento em circulação de 999.80M ANSEMIUS. Nas últimas 24 horas, ANSEMIUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00189629, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANSEMIUS movimentou-se -0.05% na última hora e +11.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

Capitalização de mercado $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Fornecimento Circulante 999.80M 999.80M 999.80M Fornecimento total 999,803,939.948917 999,803,939.948917 999,803,939.948917

A capitalização de mercado atual de Ansemius Bulleus é $ 11.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANSEMIUS é 999.80M, com um fornecimento total de 999803939.948917. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.86K.