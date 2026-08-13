Preço de Anon Inu hoje

O preço ao vivo de Anon Inu (AINU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AINU para USD é de $ 0 por AINU.

Anon Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 488,611, com um fornecimento em circulação de 501.01T AINU. Nas últimas 24 horas, AINU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AINU movimentou-se -0.00% na última hora e +1.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Anon Inu (AINU)

Capitalização de mercado $ 488.61K$ 488.61K $ 488.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 488.63K$ 488.63K $ 488.63K Fornecimento Circulante 501.01T 501.01T 501.01T Fornecimento total 501,005,076,196,189.4 501,005,076,196,189.4 501,005,076,196,189.4

A capitalização de mercado atual de Anon Inu é $ 488.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AINU é 501.01T, com um fornecimento total de 501005076196189.4. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 488.63K.