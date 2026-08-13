Preço de Annika hoje

O preço ao vivo de Annika (ANI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANI para USD é de $ 0 por ANI.

Annika ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,373, com um fornecimento em circulação de 850.92M ANI. Nas últimas 24 horas, ANI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANI movimentou-se +0.08% na última hora e +7.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Annika (ANI)

Capitalização de mercado $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K Fornecimento Circulante 850.92M 850.92M 850.92M Fornecimento total 899,915,365.45425 899,915,365.45425 899,915,365.45425

A capitalização de mercado atual de Annika é $ 23.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANI é 850.92M, com um fornecimento total de 899915365.45425. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.72K.