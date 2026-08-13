Preço de Anita Max Wynn hoje

O preço ao vivo de Anita Max Wynn (WYNN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WYNN para USD é de $ 0 por WYNN.

Anita Max Wynn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,484, com um fornecimento em circulação de 1000.00M WYNN. Nas últimas 24 horas, WYNN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.084088, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WYNN movimentou-se +0.08% na última hora e +5.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Anita Max Wynn (WYNN)

Capitalização de mercado $ 74.48K$ 74.48K $ 74.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.48K$ 74.48K $ 74.48K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

A capitalização de mercado atual de Anita Max Wynn é $ 74.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WYNN é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999999.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74.48K.