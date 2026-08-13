Preço de Anita AI hoje

O preço ao vivo de Anita AI (ANITA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANITA para USD é de $ 0 por ANITA.

Anita AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,242, com um fornecimento em circulação de 1.00B ANITA. Nas últimas 24 horas, ANITA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01030041, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANITA movimentou-se +0.08% na última hora e -18.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.53.

Informações de mercado de Anita AI (ANITA)

Capitalização de mercado $ 100.24K$ 100.24K $ 100.24K Volume (24h) $ 13.53$ 13.53 $ 13.53 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.24K$ 100.24K $ 100.24K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Anita AI é $ 100.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.53. A oferta em circulação de ANITA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.24K.