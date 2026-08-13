Preço de Ani Grok Companion hoje

O preço ao vivo de Ani Grok Companion (ANI) hoje é $ 0, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANI para USD é de $ 0 por ANI.

Ani Grok Companion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 245,765, com um fornecimento em circulação de 999.92M ANI. Nas últimas 24 horas, ANI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.087073, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANI movimentou-se +0.41% na última hora e -7.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 37.14K.

Informações de mercado de Ani Grok Companion (ANI)

Capitalização de mercado $ 245.77K$ 245.77K $ 245.77K Volume (24h) $ 37.14K$ 37.14K $ 37.14K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 245.77K$ 245.77K $ 245.77K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,917,014.315466 999,917,014.315466 999,917,014.315466

A capitalização de mercado atual de Ani Grok Companion é $ 245.77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 37.14K. A oferta em circulação de ANI é 999.92M, com um fornecimento total de 999917014.315466. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 245.77K.