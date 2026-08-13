Preço de Angland FISH hoje

O preço ao vivo de Angland FISH (FISH) hoje é $ 0.00224849, com uma variação de 1.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FISH para USD é de $ 0.00224849 por FISH.

Angland FISH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,726, com um fornecimento em circulação de 15.00M FISH. Nas últimas 24 horas, FISH foi negociado entre $ 0.00221326 (mínimo) e $ 0.00230869 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01235112, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00191304.

No desempenho de curto prazo, FISH movimentou-se -0.11% na última hora e -9.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 232.36.

Informações de mercado de Angland FISH (FISH)

Capitalização de mercado $ 33.73K$ 33.73K $ 33.73K Volume (24h) $ 232.36$ 232.36 $ 232.36 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.97K$ 44.97K $ 44.97K Fornecimento Circulante 15.00M 15.00M 15.00M Fornecimento total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Angland FISH é $ 33.73K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 232.36. A oferta em circulação de FISH é 15.00M, com um fornecimento total de 20000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.97K.