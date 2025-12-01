Preço de Anduril PreStocks hoje

O preço ao vivo de Anduril PreStocks (ANDURIL) hoje é $ 79.97, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANDURIL para USD é de $ 79.97 por ANDURIL.

Anduril PreStocks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 915,591, com um fornecimento em circulação de 11.45K ANDURIL. Nas últimas 24 horas, ANDURIL foi negociado entre $ 79.69 (mínimo) e $ 80.24 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 83.74, enquanto a mínima histórica foi de $ 50.57.

No desempenho de curto prazo, ANDURIL movimentou-se +0.12% na última hora e +2.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Anduril PreStocks (ANDURIL)

Capitalização de mercado $ 915.59K$ 915.59K $ 915.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 915.59K$ 915.59K $ 915.59K Fornecimento Circulante 11.45K 11.45K 11.45K Fornecimento total 11,449.831340585 11,449.831340585 11,449.831340585

A capitalização de mercado atual de Anduril PreStocks é $ 915.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANDURIL é 11.45K, com um fornecimento total de 11449.831340585. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 915.59K.