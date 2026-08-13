Preço de American Shiba hoje

O preço ao vivo de American Shiba (USHIBA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USHIBA para USD é de $ 0 por USHIBA.

American Shiba ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 139,261, com um fornecimento em circulação de 100,000.00T USHIBA. Nas últimas 24 horas, USHIBA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, USHIBA movimentou-se -0.06% na última hora e +0.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de American Shiba (USHIBA)

Capitalização de mercado $ 139.26K$ 139.26K $ 139.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 139.26K$ 139.26K $ 139.26K Fornecimento Circulante 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Fornecimento total 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

A capitalização de mercado atual de American Shiba é $ 139.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USHIBA é 100,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 139.26K.