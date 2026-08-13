Preço de American Oil Asset Supply hoje

O preço ao vivo de American Oil Asset Supply (AOAS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AOAS para USD é de $ 0 por AOAS.

American Oil Asset Supply ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,337.82, com um fornecimento em circulação de 999.99M AOAS. Nas últimas 24 horas, AOAS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00550555, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AOAS movimentou-se +0.00% na última hora e +51.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de American Oil Asset Supply (AOAS)

Capitalização de mercado $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,994,559.334982 999,994,559.334982 999,994,559.334982

A capitalização de mercado atual de American Oil Asset Supply é $ 9.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AOAS é 999.99M, com um fornecimento total de 999994559.334982. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.34K.