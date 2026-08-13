Preço de American AI Fund hoje

O preço ao vivo de American AI Fund (AAIF) hoje é $ 0, com uma variação de 19.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AAIF para USD é de $ 0 por AAIF.

American AI Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,975.33, com um fornecimento em circulação de 999.96M AAIF. Nas últimas 24 horas, AAIF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02111344, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AAIF movimentou-se -0.00% na última hora e -37.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de American AI Fund (AAIF)

Capitalização de mercado $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,961,145.768069 999,961,145.768069 999,961,145.768069

A capitalização de mercado atual de American AI Fund é $ 15.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AAIF é 999.96M, com um fornecimento total de 999961145.768069. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.98K.