Preço de American Account Trust Fund hoje

O preço ao vivo de American Account Trust Fund (AATF) hoje é $ 0, com uma variação de 10.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AATF para USD é de $ 0 por AATF.

American Account Trust Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,211.31, com um fornecimento em circulação de 1000.00M AATF. Nas últimas 24 horas, AATF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00333064, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AATF movimentou-se -0.32% na última hora e -35.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de American Account Trust Fund (AATF)

Capitalização de mercado $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,511.685134 999,999,511.685134 999,999,511.685134

A capitalização de mercado atual de American Account Trust Fund é $ 9.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AATF é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999511.685134. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.21K.