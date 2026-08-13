Preço de America250 hoje

O preço ao vivo de America250 (USA250) hoje é $ 0, com uma variação de 1.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USA250 para USD é de $ 0 por USA250.

America250 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,834, com um fornecimento em circulação de 999.96M USA250. Nas últimas 24 horas, USA250 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00121305, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, USA250 movimentou-se +0.06% na última hora e -1.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de America250 (USA250)

Capitalização de mercado $ 62.83K$ 62.83K $ 62.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.83K$ 62.83K $ 62.83K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,960,788.364782 999,960,788.364782 999,960,788.364782

A capitalização de mercado atual de America250 é $ 62.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USA250 é 999.96M, com um fornecimento total de 999960788.364782. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.83K.