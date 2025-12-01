Preço de America Party hoje

O preço ao vivo de America Party (AP) hoje é $ 0.00050958, com uma variação de 4.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AP para USD é de $ 0.00050958 por AP.

America Party ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 518,039, com um fornecimento em circulação de 1.00B AP. Nas últimas 24 horas, AP foi negociado entre $ 0.00047534 (mínimo) e $ 0.00055733 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04097033, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00045709.

No desempenho de curto prazo, AP movimentou-se +4.59% na última hora e +8.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de America Party (AP)

Capitalização de mercado $ 518.04K$ 518.04K $ 518.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 518.04K$ 518.04K $ 518.04K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

