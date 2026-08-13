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O preço ao vivo de Ameliajak hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de AMELIAJAK é de 11,592.73 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AMELIAJAK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Ameliajak hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de AMELIAJAK é de 11,592.73 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AMELIAJAK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Ameliajak (AMELIAJAK)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 AMELIAJAK para USD

$0.00001159
$0.00001159$0.00001159
-9.20%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Ameliajak (AMELIAJAK)
Última atualização da página: 2026-08-13 10:31:39 (UTC+8)

Preço de Ameliajak hoje

O preço ao vivo de Ameliajak (AMELIAJAK) hoje é $ 0, com uma variação de 1.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AMELIAJAK para USD é de $ 0 por AMELIAJAK.

Ameliajak ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,592.73, com um fornecimento em circulação de 999.92M AMELIAJAK. Nas últimas 24 horas, AMELIAJAK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AMELIAJAK movimentou-se -- na última hora e -6.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ameliajak (AMELIAJAK)

$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K

--
----

$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K

999.92M
999.92M 999.92M

999,920,456.136264
999,920,456.136264 999,920,456.136264

A capitalização de mercado atual de Ameliajak é $ 11.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AMELIAJAK é 999.92M, com um fornecimento total de 999920456.136264. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.59K.

Histórico de preço de Ameliajak USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.33%

-6.72%

-6.72%

Histórico de preços de Ameliajak (AMELIAJAK) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Ameliajak em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Ameliajak em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Ameliajak em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Ameliajak em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.33%
30 dias$ 0-30.91%
60 dias$ 0-34.01%
90 dias----

Previsão de preço para Ameliajak

Previsão de preço de Ameliajak (AMELIAJAK) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de AMELIAJAK em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Ameliajak (AMELIAJAK) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Ameliajak pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Ameliajak pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de AMELIAJAK para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Ameliajak.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Ameliajak (AMELIAJAK)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre Ameliajak

Qual é o preço atual de negociação de Ameliajak?

Ameliajak (AMELIAJAK) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de -1.33% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de Ameliajak hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em AMELIAJAK?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de Ameliajak no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 9924 com uma capitalização de mercado de R$58105.4802353725419000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre AMELIAJAK?

Com 999920456.136264 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de Ameliajak?

A faixa de preço entre R$ e R$ nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como Ameliajak se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed, AMELIAJAK continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ameliajak

Última atualização da página: 2026-08-13 10:31:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Ameliajak (AMELIAJAK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01678
$0.01678$0.01678

-16.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02118
$0.02118$0.02118

+429.50%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2532
$0.2532$0.2532

+4.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.31434
$0.31434$0.31434

-3.74%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00936
$0.00936$0.00936

-3.30%

Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

aPriori

APR

$0.58973
$0.58973$0.58973

+36.70%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003419
$0.0003419$0.0003419

+36.76%

Bitway

Bitway

BTW

$0.263029
$0.263029$0.263029

+20.04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.5773
$2.5773$2.5773

+28.86%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02849
$0.02849$0.02849

+16.28%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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