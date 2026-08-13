Qual é o preço atual de AMD xStock?

AMD xStock está sendo negociado a R$2422.914114775302000, o que representa uma variação de preço de 1.75% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como AMDX se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 1.75% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se AMDX está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como AMD xStock está se saindo em comparação com tokens da categoria Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

No segmento Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, AMDX demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de AMD xStock hoje?

A capitalização de mercado de R$19404339.24156088185000 coloca AMDX no ranking #1746, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$2381.5631808760545000 e R$2456.5963300241436000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente AMDX está sendo negociado?

AMD xStock gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de AMDX?

Com 8013.806488636698 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.