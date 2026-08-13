Preço de AmberVibe hoje

O preço ao vivo de AmberVibe (AMBERVIBE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AMBERVIBE para USD é de $ 0 por AMBERVIBE.

AmberVibe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,578, com um fornecimento em circulação de 92.90B AMBERVIBE. Nas últimas 24 horas, AMBERVIBE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AMBERVIBE movimentou-se -0.11% na última hora e -0.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AmberVibe (AMBERVIBE)

Capitalização de mercado $ 26.58K$ 26.58K $ 26.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.58K$ 26.58K $ 26.58K Fornecimento Circulante 92.90B 92.90B 92.90B Fornecimento total 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028

A capitalização de mercado atual de AmberVibe é $ 26.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AMBERVIBE é 92.90B, com um fornecimento total de 92898988545.83028. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.58K.