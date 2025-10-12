Informações de preço de Amber xStock (AMBRX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 Mínimo 24h $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 Máximo 24h $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 Máximo histórico $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Menor preço $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +0.48% Variação de Preço (7d) +0.36% Variação de Preço (7d) +0.36%

O preço em tempo real de Amber xStock (AMBRX) é $3.5. Nas últimas 24 horas, AMBRX foi negociado entre a mínima de $ 3.49 e a máxima de $ 3.51, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AMBRX é $ 10.38, enquanto o mais baixo é $ 2.86.

Em termos de desempenho de curto prazo, AMBRX variou +0.01% na última hora, +0.48% nas últimas 24 horas e +0.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Amber xStock (AMBRX)

Capitalização de mercado $ 256.45K$ 256.45K $ 256.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 686.70K$ 686.70K $ 686.70K Fornecimento Circulante 73.20K 73.20K 73.20K Fornecimento total 195,997.43668627 195,997.43668627 195,997.43668627

A capitalização de mercado atual de Amber xStock é $ 256.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AMBRX é 73.20K, com um fornecimento total de 195997.43668627. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 686.70K.