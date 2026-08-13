Preço de AMATO hoje

O preço ao vivo de AMATO (AMATO) hoje é $ 0, com uma variação de 1.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AMATO para USD é de $ 0 por AMATO.

AMATO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 50,289, com um fornecimento em circulação de 130.97M AMATO. Nas últimas 24 horas, AMATO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0196137, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AMATO movimentou-se +0.06% na última hora e -12.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.85.

Informações de mercado de AMATO (AMATO)

Capitalização de mercado $ 50.29K$ 50.29K $ 50.29K Volume (24h) $ 10.85$ 10.85 $ 10.85 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.48K$ 143.48K $ 143.48K Fornecimento Circulante 130.97M 130.97M 130.97M Fornecimento total 999,973,384.483679 999,973,384.483679 999,973,384.483679

A capitalização de mercado atual de AMATO é $ 50.29K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.85. A oferta em circulação de AMATO é 130.97M, com um fornecimento total de 999973384.483679. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 143.48K.