Qual é o preço atual de mercado de ALTSEASON?

ALTSEASON está avaliado em R$0.0098758059513991902000, com uma variação de -2.84% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui ALTSZN?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de ALTSZN. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está ALTSEASON em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de ALTSZN?

A oferta circulante é de 999956115.258016, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de ALTSEASON?

ALTSEASON gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta ALTSZN em relação aos concorrentes da Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, o impulso de ALTSZN é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.