Preço de Alto DUSD hoje

O preço ao vivo de Alto DUSD (DUSD) hoje é $ 0.999989, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUSD para USD é de $ 0.999989 por DUSD.

Alto DUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 910,688, com um fornecimento em circulação de 910.70K DUSD. Nas últimas 24 horas, DUSD foi negociado entre $ 0.998673 (mínimo) e $ 1.001 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.047, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.971676.

No desempenho de curto prazo, DUSD movimentou-se -- na última hora e -0.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 40.25K.

Informações de mercado de Alto DUSD (DUSD)

Capitalização de mercado $ 910.69K$ 910.69K $ 910.69K Volume (24h) $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 910.69K$ 910.69K $ 910.69K Fornecimento Circulante 910.70K 910.70K 910.70K Fornecimento total 910,698.2531364436 910,698.2531364436 910,698.2531364436

A capitalização de mercado atual de Alto DUSD é $ 910.69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 40.25K. A oferta em circulação de DUSD é 910.70K, com um fornecimento total de 910698.2531364436. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 910.69K.