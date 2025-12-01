Preço de Alpaca Finance hoje

O preço ao vivo de Alpaca Finance (ALPACA) hoje é $ 0.00625376, com uma variação de 1.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALPACA para USD é de $ 0.00625376 por ALPACA.

Alpaca Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 954,665, com um fornecimento em circulação de 151.67M ALPACA. Nas últimas 24 horas, ALPACA foi negociado entre $ 0.00608417 (mínimo) e $ 0.00688714 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.78, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00504079.

No desempenho de curto prazo, ALPACA movimentou-se +0.79% na última hora e +6.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Alpaca Finance (ALPACA)

Capitalização de mercado $ 954.67K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 954.67K Fornecimento Circulante 151.67M Fornecimento total 151,668,641.6027096

