Qual é o preço atual de Almanak?

O preço em tempo real de Almanak (ALMANAK) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Almanak está posicionado no mercado?

Almanak ocupa atualmente a posição de número #5474 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$603242.46042545862000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de ALMANAK?

A oferta circulante de ALMANAK é de 268800000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Almanak?

Nas últimas 24 horas, Almanak teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Almanak está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Almanak atingiu um máximo histórico de R$0.86742229958032383000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de ALMANAK hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Almanak?

A movimentação atual do preço de 0.16% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,AI Applications,DeFAI. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.