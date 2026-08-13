Preço de Alloy Tether hoje

O preço ao vivo de Alloy Tether (AUSDT) hoje é $ 0.999938, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AUSDT para USD é de $ 0.999938 por AUSDT.

Alloy Tether ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,996,903, com um fornecimento em circulação de 50.00M AUSDT. Nas últimas 24 horas, AUSDT foi negociado entre $ 0.050045 (mínimo) e $ 1.002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.072, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.050042.

No desempenho de curto prazo, AUSDT movimentou-se -- na última hora e -0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.00.

Informações de mercado de Alloy Tether (AUSDT)

Capitalização de mercado $ 50.00M$ 50.00M $ 50.00M Volume (24h) $ 4.00$ 4.00 $ 4.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.00M$ 50.00M $ 50.00M Fornecimento Circulante 50.00M 50.00M 50.00M Fornecimento total 50,000,005.0 50,000,005.0 50,000,005.0

A capitalização de mercado atual de Alloy Tether é $ 50.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.00. A oferta em circulação de AUSDT é 50.00M, com um fornecimento total de 50000005.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.00M.