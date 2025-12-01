Preço de Alliewai by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Alliewai by Virtuals (AWAI) hoje é $ 0.00011862, com uma variação de 5.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AWAI para USD é de $ 0.00011862 por AWAI.

Alliewai by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 118,621, com um fornecimento em circulação de 1.00B AWAI. Nas últimas 24 horas, AWAI foi negociado entre $ 0.00011853 (mínimo) e $ 0.00012746 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00199519, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00011034.

No desempenho de curto prazo, AWAI movimentou-se -0.28% na última hora e +1.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Alliewai by Virtuals (AWAI)

Capitalização de mercado $ 118.62K$ 118.62K $ 118.62K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 118.62K$ 118.62K $ 118.62K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

