Preço de AllDomains Name Service hoje

O preço ao vivo de AllDomains Name Service (ADNS) hoje é $ 0.00037517, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADNS para USD é de $ 0.00037517 por ADNS.

AllDomains Name Service ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,880,273, com um fornecimento em circulação de 5.00B ADNS. Nas últimas 24 horas, ADNS foi negociado entre $ 0.00037279 (mínimo) e $ 0.00038248 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00058177, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00012408.

No desempenho de curto prazo, ADNS movimentou-se -0.58% na última hora e -6.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AllDomains Name Service (ADNS)

Capitalização de mercado $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Fornecimento Circulante 5.00B 5.00B 5.00B Fornecimento total 4,999,770,771.188316 4,999,770,771.188316 4,999,770,771.188316

A capitalização de mercado atual de AllDomains Name Service é $ 1.88M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ADNS é 5.00B, com um fornecimento total de 4999770771.188316. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.88M.