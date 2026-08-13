Preço de All Roads Lead To Rome hoje

O preço ao vivo de All Roads Lead To Rome (ROME) hoje é $ 0, com uma variação de 0.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROME para USD é de $ 0 por ROME.

All Roads Lead To Rome ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,179, com um fornecimento em circulação de 999.55M ROME. Nas últimas 24 horas, ROME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00350761, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROME movimentou-se -0.09% na última hora e -7.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de All Roads Lead To Rome (ROME)

Capitalização de mercado $ 43.18K$ 43.18K $ 43.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.18K$ 43.18K $ 43.18K Fornecimento Circulante 999.55M 999.55M 999.55M Fornecimento total 999,554,268.839352 999,554,268.839352 999,554,268.839352

A capitalização de mercado atual de All Roads Lead To Rome é $ 43.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROME é 999.55M, com um fornecimento total de 999554268.839352. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.18K.