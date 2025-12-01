Preço de All In hoje

O preço ao vivo de All In (ALLIN) hoje é $ 0.03189355, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALLIN para USD é de $ 0.03189355 por ALLIN.

All In ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,388, com um fornecimento em circulação de 921.44K ALLIN. Nas últimas 24 horas, ALLIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03181105.

No desempenho de curto prazo, ALLIN movimentou-se -- na última hora e -14.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de All In (ALLIN)

Capitalização de mercado $ 29.39K$ 29.39K $ 29.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.77K$ 31.77K $ 31.77K Fornecimento Circulante 921.44K 921.44K 921.44K Fornecimento total 995,994.0 995,994.0 995,994.0

A capitalização de mercado atual de All In é $ 29.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALLIN é 921.44K, com um fornecimento total de 995994.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.77K.