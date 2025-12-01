Preço de AlgonFX hoje

O preço ao vivo de AlgonFX (ALG) hoje é $ 0.00027076, com uma variação de 4.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALG para USD é de $ 0.00027076 por ALG.

AlgonFX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 270,752, com um fornecimento em circulação de 999.94M ALG. Nas últimas 24 horas, ALG foi negociado entre $ 0.00025964 (mínimo) e $ 0.00027076 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00107509, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005374.

No desempenho de curto prazo, ALG movimentou-se +1.95% na última hora e -4.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AlgonFX (ALG)

Capitalização de mercado $ 270.75K$ 270.75K $ 270.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 270.75K$ 270.75K $ 270.75K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,944,215.1438965 999,944,215.1438965 999,944,215.1438965

A capitalização de mercado atual de AlgonFX é $ 270.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALG é 999.94M, com um fornecimento total de 999944215.1438965. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 270.75K.