Preço de alexanderelorenzo hoje

O preço ao vivo de alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) hoje é $ 0.00040417, com uma variação de 10.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALEXANDERELORENZO para USD é de $ 0.00040417 por ALEXANDERELORENZO.

alexanderelorenzo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 215,039, com um fornecimento em circulação de 532.05M ALEXANDERELORENZO. Nas últimas 24 horas, ALEXANDERELORENZO foi negociado entre $ 0.00036696 (mínimo) e $ 0.00041392 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00507459, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0002711.

No desempenho de curto prazo, ALEXANDERELORENZO movimentou-se +3.80% na última hora e +12.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Capitalização de mercado $ 215.04K$ 215.04K $ 215.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 404.17K$ 404.17K $ 404.17K Fornecimento Circulante 532.05M 532.05M 532.05M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

