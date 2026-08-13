Preço de Aleister hoje

O preço ao vivo de Aleister (ALEISTER) hoje é $ 0, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALEISTER para USD é de $ 0 por ALEISTER.

Aleister ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,553, com um fornecimento em circulação de 100.00B ALEISTER. Nas últimas 24 horas, ALEISTER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ALEISTER movimentou-se -0.08% na última hora e -1.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aleister (ALEISTER)

Capitalização de mercado $ 39.55K$ 39.55K $ 39.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.55K$ 39.55K $ 39.55K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Aleister é $ 39.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALEISTER é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.55K.