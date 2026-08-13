Preço de Albemarle City hoje

O preço ao vivo de Albemarle City (ALBEMARLE) hoje é $ 0, com uma variação de 3.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALBEMARLE para USD é de $ 0 por ALBEMARLE.

Albemarle City ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 191,249, com um fornecimento em circulação de 999.99M ALBEMARLE. Nas últimas 24 horas, ALBEMARLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ALBEMARLE movimentou-se +0.56% na última hora e +21.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.62K.

Informações de mercado de Albemarle City (ALBEMARLE)

Capitalização de mercado $ 191.25K$ 191.25K $ 191.25K Volume (24h) $ 4.62K$ 4.62K $ 4.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 191.25K$ 191.25K $ 191.25K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,986,353.727218 999,986,353.727218 999,986,353.727218

A capitalização de mercado atual de Albemarle City é $ 191.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.62K. A oferta em circulação de ALBEMARLE é 999.99M, com um fornecimento total de 999986353.727218. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 191.25K.