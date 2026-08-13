Preço de Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares hoje

O preço ao vivo de Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) hoje é $ 0.618015, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WMKT para USD é de $ 0.618015 por WMKT.

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 267,034, com um fornecimento em circulação de 432.08K WMKT. Nas últimas 24 horas, WMKT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.36, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.610857.

No desempenho de curto prazo, WMKT movimentou-se -- na última hora e -49.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.72.

Informações de mercado de Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT)

Capitalização de mercado $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K Volume (24h) $ 24.72$ 24.72 $ 24.72 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K Fornecimento Circulante 432.08K 432.08K 432.08K Fornecimento total 432,084.0 432,084.0 432,084.0

A capitalização de mercado atual de Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares é $ 267.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.72. A oferta em circulação de WMKT é 432.08K, com um fornecimento total de 432084.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 267.03K.