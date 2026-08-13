Preço de Aktionariat Switzerlend AG Shares hoje

O preço ao vivo de Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) hoje é $ 81.93, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LENDS para USD é de $ 81.93 por LENDS.

Aktionariat Switzerlend AG Shares ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,234,874, com um fornecimento em circulação de 27.28K LENDS. Nas últimas 24 horas, LENDS foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 86.92, enquanto a mínima histórica foi de $ 81.88.

No desempenho de curto prazo, LENDS movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 81.93.

Informações de mercado de Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS)

Capitalização de mercado $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Volume (24h) $ 81.93$ 81.93 $ 81.93 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Fornecimento Circulante 27.28K 27.28K 27.28K Fornecimento total 27,277.0 27,277.0 27,277.0

A capitalização de mercado atual de Aktionariat Switzerlend AG Shares é $ 2.23M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 81.93. A oferta em circulação de LENDS é 27.28K, com um fornecimento total de 27277.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.23M.