Preço de AKIRA LABS hoje

O preço ao vivo de AKIRA LABS (AKIRA) hoje é --, com uma variação de 1.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AKIRA para USD é de -- por AKIRA.

AKIRA LABS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,494.85, com um fornecimento em circulação de 979.42M AKIRA. Nas últimas 24 horas, AKIRA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AKIRA movimentou-se -- na última hora e +1.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AKIRA LABS (AKIRA)

Capitalização de mercado $ 6.49K$ 6.49K $ 6.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K Fornecimento Circulante 979.42M 979.42M 979.42M Fornecimento total 980,607,653.489599 980,607,653.489599 980,607,653.489599

A capitalização de mercado atual de AKIRA LABS é $ 6.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AKIRA é 979.42M, com um fornecimento total de 980607653.489599. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.50K.