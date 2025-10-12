Informações de preço de aixrp (AIXRP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.15% Alteração de Preço (1D) -14.06% Variação de Preço (7d) -45.47% Variação de Preço (7d) -45.47%

O preço em tempo real de aixrp (AIXRP) é --. Nas últimas 24 horas, AIXRP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AIXRP é $ 0.00198245, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AIXRP variou -2.15% na última hora, -14.06% nas últimas 24 horas e -45.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de aixrp (AIXRP)

Capitalização de mercado $ 30.53K$ 30.53K $ 30.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 103.91K$ 103.91K $ 103.91K Fornecimento Circulante 293.80M 293.80M 293.80M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de aixrp é $ 30.53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIXRP é 293.80M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 103.91K.