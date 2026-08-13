Preço de aixCB by Virtuals hoje

O preço ao vivo de aixCB by Virtuals (AIXCB) hoje é $ 0, com uma variação de 8.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIXCB para USD é de $ 0 por AIXCB.

aixCB by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64,107, com um fornecimento em circulação de 993.51M AIXCB. Nas últimas 24 horas, AIXCB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.113304, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AIXCB movimentou-se -0.66% na última hora e +4.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de aixCB by Virtuals (AIXCB)

Capitalização de mercado $ 64.11K$ 64.11K $ 64.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64.11K$ 64.11K $ 64.11K Fornecimento Circulante 993.51M 993.51M 993.51M Fornecimento total 993,506,898.7058917 993,506,898.7058917 993,506,898.7058917

A capitalização de mercado atual de aixCB by Virtuals é $ 64.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIXCB é 993.51M, com um fornecimento total de 993506898.7058917. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64.11K.