Preço de AiTradeusMaximus hoje

O preço ao vivo de AiTradeusMaximus (AIM) hoje é --, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIM para USD é de -- por AIM.

AiTradeusMaximus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,053, com um fornecimento em circulação de 700.00M AIM. Nas últimas 24 horas, AIM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AIM movimentou-se -0.05% na última hora e +5.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AiTradeusMaximus (AIM)

Capitalização de mercado $ 27.05K$ 27.05K $ 27.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.65K$ 38.65K $ 38.65K Fornecimento Circulante 700.00M 700.00M 700.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AiTradeusMaximus é $ 27.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIM é 700.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.65K.