Preço de AISI SPACE hoje

O preço ao vivo de AISI SPACE (AISI) hoje é $ 0, com uma variação de 16.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AISI para USD é de $ 0 por AISI.

AISI SPACE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,025, com um fornecimento em circulação de 999.93M AISI. Nas últimas 24 horas, AISI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00141572, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AISI movimentou-se +0.06% na última hora e +12.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AISI SPACE (AISI)

Capitalização de mercado $ 35.03K$ 35.03K $ 35.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.03K$ 35.03K $ 35.03K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,934,819.001553 999,934,819.001553 999,934,819.001553

A capitalização de mercado atual de AISI SPACE é $ 35.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AISI é 999.93M, com um fornecimento total de 999934819.001553. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.03K.