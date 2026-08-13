O que é aiRight?

aiRight é o primeiro sistema completo do mundo para IA x NFT x DeFi. Os usuários podem gerar NFTs de IA, proteger sua origem com a emissão de direitos autorais, negociar e tokenizar obras de arte únicas e se beneficiar de um mecanismo abrangente de royalties para os criadores na cadeia.

Qual é o preço atual de negociação de aiRight?

aiRight (AIRI) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de aiRight hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Artificial Intelligence (AI),NFT,BNB Chain Ecosystem,Telegram Apps,AI Agents,Oraichain Ecosystem,AI Applications. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em AIRI?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de aiRight no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 9329 com uma capitalização de mercado de R$76519.4771406324762000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre AIRI?

Com 1356923817.0 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de aiRight?

A faixa de preço entre R$0E-15 e R$0E-15 nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como aiRight se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Artificial Intelligence (AI),NFT,BNB Chain Ecosystem,Telegram Apps,AI Agents,Oraichain Ecosystem,AI Applications, AIRI continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.