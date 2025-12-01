Preço de air coin hoje

O preço ao vivo de air coin (空气币 /) hoje é $ 0.0000621, com uma variação de 1.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 空气币 / para USD é de $ 0.0000621 por 空气币 /.

air coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,107, com um fornecimento em circulação de 1.00B 空气币 /. Nas últimas 24 horas, 空气币 / foi negociado entre $ 0.00006093 (mínimo) e $ 0.00006243 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00703963, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002584.

No desempenho de curto prazo, 空气币 / movimentou-se -0.02% na última hora e +18.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de air coin (空气币 /)

Capitalização de mercado $ 62.11K$ 62.11K $ 62.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.11K$ 62.11K $ 62.11K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

