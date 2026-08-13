Preço de Aimonica Brands hoje

O preço ao vivo de Aimonica Brands (AIMONICA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIMONICA para USD é de $ 0 por AIMONICA.

Aimonica Brands ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,666, com um fornecimento em circulação de 999.89M AIMONICA. Nas últimas 24 horas, AIMONICA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.091561, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AIMONICA movimentou-se +0.06% na última hora e -0.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aimonica Brands (AIMONICA)

Capitalização de mercado $ 37.67K$ 37.67K $ 37.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.67K$ 37.67K $ 37.67K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,889,370.331369 999,889,370.331369 999,889,370.331369

A capitalização de mercado atual de Aimonica Brands é $ 37.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIMONICA é 999.89M, com um fornecimento total de 999889370.331369. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.67K.