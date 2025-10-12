O preço ao vivo de AIGOV hoje é 0.00005807 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OLIVIA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OLIVIA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de AIGOV hoje é 0.00005807 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OLIVIA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OLIVIA facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 OLIVIA para USD

+3.10%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de AIGOV (OLIVIA)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:32:29 (UTC+8)

Informações de preço de AIGOV (OLIVIA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00005284
Mínimo 24h
$ 0.00005807
Máximo 24h

$ 0.00005284
$ 0.00005807
$ 0.01787206
$ 0.00005284
+0.92%

+3.16%

-21.49%

-21.49%

O preço em tempo real de AIGOV (OLIVIA) é $0.00005807. Nas últimas 24 horas, OLIVIA foi negociado entre a mínima de $ 0.00005284 e a máxima de $ 0.00005807, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OLIVIA é $ 0.01787206, enquanto o mais baixo é $ 0.00005284.

Em termos de desempenho de curto prazo, OLIVIA variou +0.92% na última hora, +3.16% nas últimas 24 horas e -21.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AIGOV (OLIVIA)

$ 53.96K
--
$ 53.96K
929.12M
929,121,640.4975549
A capitalização de mercado atual de AIGOV é $ 53.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OLIVIA é 929.12M, com um fornecimento total de 929121640.4975549. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.96K.

Histórico de preços de AIGOV (OLIVIA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de AIGOV em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de AIGOV em USD foi de $ -0.0000282265.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de AIGOV em USD foi de $ -0.0000389028.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de AIGOV em USD foi de $ -0.0001782169605993233.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+3.16%
30 dias$ -0.0000282265-48.60%
60 dias$ -0.0000389028-66.99%
90 dias$ -0.0001782169605993233-75.42%

O que é AIGOV (OLIVIA)

Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now.

Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption.

Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that.

AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de AIGOV (OLIVIA)

Site oficial

Previsão de preço do AIGOV (em USD)

Quanto valerá AIGOV (OLIVIA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em AIGOV (OLIVIA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para AIGOV.

Confira a previsão de preço de AIGOV agora!

OLIVIA para moedas locais

Tokenomics de AIGOV (OLIVIA)

Compreender a tokenomics de AIGOV (OLIVIA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OLIVIA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre AIGOV (OLIVIA)

Quanto vale hoje o AIGOV (OLIVIA)?
O preço ao vivo de OLIVIA em USD é 0.00005807 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de OLIVIA para USD?
O preço atual de OLIVIA para USD é $ 0.00005807. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de AIGOV?
A capitalização de mercado de OLIVIA é $ 53.96K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de OLIVIA?
O fornecimento circulante de OLIVIA é de 929.12M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OLIVIA?
OLIVIA atingiu um preço máximo histórico de 0.01787206 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OLIVIA?
OLIVIA atingiu um preço minímo histórico de 0.00005284 USD.
Qual é o volume de negociação de OLIVIA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OLIVIA é -- USD.
OLIVIA vai subir ainda este ano?
OLIVIA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OLIVIA para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o AIGOV (OLIVIA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

