Informações de preço de AIGOV (OLIVIA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00005284 Máximo 24h $ 0.00005807 Máximo histórico $ 0.01787206 Menor preço $ 0.00005284 Variação de Preço (1h) +0.92% Alteração de Preço (1D) +3.16% Variação de Preço (7d) -21.49%

O preço em tempo real de AIGOV (OLIVIA) é $0.00005807. Nas últimas 24 horas, OLIVIA foi negociado entre a mínima de $ 0.00005284 e a máxima de $ 0.00005807, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OLIVIA é $ 0.01787206, enquanto o mais baixo é $ 0.00005284.

Em termos de desempenho de curto prazo, OLIVIA variou +0.92% na última hora, +3.16% nas últimas 24 horas e -21.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AIGOV (OLIVIA)

Capitalização de mercado $ 53.96K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.96K Fornecimento Circulante 929.12M Fornecimento total 929,121,640.4975549

A capitalização de mercado atual de AIGOV é $ 53.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OLIVIA é 929.12M, com um fornecimento total de 929121640.4975549. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.96K.